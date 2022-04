Adriano: «Molto felice di essere qui. Ringrazierò sempre i tifosi»

L’ex attaccante brasiliano dell’Inter, Adriano, ha parlato ai microfoni di Inter Tv a pochi minuti dalla partita contro il Milan

RITORNO A SAN SIRO – «Sono molto felice di essere qui ancora. Sono molto nervoso ed emozionato, perché qua a San Siro mi fa un grande piacere. Ho dei ricordi bellissimi, sono molto felice di rivedere le persone che mi hanno visto quando giocavo qua. Ora sono tifoso dell’Inter da fuori. Sono emozionato davvero, dopo tanti anni essere qua per me è un piacere enorme. Quando ho l’opportunità di essere qua è un film che mi passa per la testa: sono grato all’Inter per tutto quello che hanno fatto per me come calciatore e come uomo. Tutti i calciatori che hanno giocato con me sanno come sono: molto emotivo, un bambino. Però ho passato delle cose bellissime qua e imparato tantissimo: è bello avere questo affetto da parte di tutti. Sono molto felice, devo solo ringraziare tutti».

DERBY – «Non c’è paragone, è una cosa che rimane nel cuore per sempre. Sembra di giocare con la nazionale, ci tengo tantissimo: l’Inter e l’Italia mi hanno sempre accolto bene, ho sempre detto che qui è la mia seconda casa, lo è sempre stato. Mi hanno accolto tanto bene, sono molto grato per tutto»

TIFOSI – «Un messaggio ai tifosi? Grazie per avermi fatto diventare Imperatore, senza di voi non sarei stato così famoso. Ringrazio tutti di cuore, l’Inter è sempre nella mia vita. Speriamo oggi di poter vincere e andare a casa felici».