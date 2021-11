Agente De Winter: «Esordio in CL? Ha lavorato tre anni e mezzo per arrivare a questo punto»

Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Le sue dichiarazioni

Ha sentito De Winter dopo l’esordio? Cosa rappresenta per lui aver collezionato questa prima presenza in prima squadra?

«Koni è molto felice. Ha lavorato tre anni e mezzo dal 2018 per arrivare a questo punto. Alla Juve è arrivato da giocatore e da tifoso, perché è la squadra che ha sempre tifato fin da bambino. Arrivare in prima squadra per lui è il massimo. Lui, comunque, è una persona molto equilibrata, quindi sa di aver giocato questa partita ma sta già pensando alla prossima».