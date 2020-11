Agente Hysaj: «Prima di fare una scortesia al Napoli ci pensiamo 1000 volte»

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del terzino del Napoli: queste le sue dichiarazioni

«Hysaj sta bene, è asintomatico. Nessun problema di salute, rientra con i tempi tecnici, per fare i tamponi ed avere i riscontri necessari. Si tratta di due tamponi lì e uno almeno qui. Ci sono tante gare consecutive ed il suo rapporto era importante. Ci sentiamo tutti i giorni con il Napoli: stiamo lavorando, vediamo. I rapporti con il Napoli sono ottimi e prima di fare una scortesia al Napoli ci pensiamo 1000 volte. E ci dovrebbero pensare mille volte anche certi elementi della stampa a dire certe cose. Ci vorrebbe sale in zucca prima di dire queste cazzate, c’è da essere positivi e non sganciare bombe false»