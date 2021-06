Agente Jorginho: «Se il Chelsea non gli rinnoverà il contratto tornerà in Italia»

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni

«Ha vinto la Champions ed ora è un punto di forza dell’Italia, si è guadagnato tutto ciò. Ritorno in Italia? L’obiettivo è finire il contratto col Chelsea e se non glielo rinnovano lui vorrebbe tornare in Italia, magari anche a Napoli. Nazionale? Mi ricorda il Napoli di Sarri, fanno gli stessi movimenti».