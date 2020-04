Agente Kulusevski: «Fu Dejan a scegliere l’Atalanta, non viceversa»

Stefano Sem, procuratore di Dejan Kulusevski, ha parlato del passato del suo giocatore, promesso sposo della Juventus

L’agente di Dejan Kulusevski, Stefano Sem, è tornato sull’arrivo del talento svedese classe 2000 all’Atalanta. Il procuratore, nel corso di una diretta Instagram con la pagina Ilbellodelcalcio ha parlato così del suo assistito.

«Nel 2014 l’ho visto giocare in un torneo. Aveva 13 anni e gli dissi che ci saremmo risentiti l’anno seguente. Così fu e lo portammo all’Atalanta. Non è stato il club atalantino a scegliere Kulusevski ma viceversa. La scelta del club per un calciatore è molto importante e l’Atalanta del 2015-16 non era quella di oggi».