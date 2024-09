Agente Okoli ESULTA: «Ha già realizzato TUTTI i suoi SOGNI, ora l’OBIETTIVO è QUESTO»

Le parole di Alessandro Barison, agente di Caleb Okoli, sulla convocazione in Nazionale. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Barison, agente di Caleb Okoli, ha parlato a Radio Sportiva della convocazione con l’Italia.

CONVOCAZIONE – «La chiamata l’abbiamo vissuta con gioia, entusiasmo: è un sogno che tutti vorrebbero fin da bambino e lo sognavo anche io per lui. Il giorno che lo hanno chiamato mi ha contattato, mi ha detto ‘ora spetta a me dimostrare il mio valore’. L’hanno contattato la sera prima dallo staff tecnico, poi mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe andato al raduno per la Nations League. Una gioia immensa: è sempre stato il suo sogno insieme alla Premier League. Ha 22 anni ed è la cosa più bella».

PREMIER LEAGUE – «C’erano diversi club italiani che lo cercavano, anche in Francia e Bundesliga. Poi è arrivata la chiamata del Leicester e mi ha detto che sognava la Premier League e in 4-5 giorni abbiamo chiuso tutto. Lui ha sempre sognato la Premier League dai quindici anni, è arrivato in modo prematuro insieme alla Nazionale. Esaudirli così giovane può renderlo davvero contento».