Agnelli al FT Business of Football Summit: «La Superlega non ha fallito»

Le parole di al Andrea Agnelli, al FT Business of Football Summit, riguardanti la Superlega

Il presidente della Juve Andrea Agnelli è intervenuto al FT Business of Football Summit , evento dedicato alle novità nel mondo del calcio, sulla questione Superlega. Ecco di seguito le sue parole.

COME MAI E’ FALLITA LA SUPERLEGA – «Non ha fallito».

SUPERLEGA – «L’UEFA sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. Si tratta di un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una persona sola. Queste 12 società hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di essi».

