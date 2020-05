Aguero Inter: El Kun riflette sul futuro, messaggi ai nerazzurri

L’Inter sogna il grande colpo in attacco. Tra le varie opzioni è spuntato il nome del Kun Aguero

C’è anche l’Inter sulle tracce del Kun Aguero? Stando alle indiscrezioni rilanciate da Sportitalia, l’attaccante argentino, in scadenza con il City nel 2021, starebbe riflettendo sul proprio futuro. La possibile esclusione dalla Champions per i prossimi due anni, potrebbe portare l’argentino lontano dal Man City.

L’Inter è alle prese con la possibile rivoluzione in attacco: Lautaro Martinez può partire. Piace Cavani. Bisogna poi prendere una decisione sul futuro di Alexis Sanchez. Nel frattempo, attenzione ad Aguero. Il giocatore, accostato anche al Napoli (non ci sarebbero conferme), flirta con l’Inter: Aguero piace da sempre all’Inter, anche il club nerazzurro ha mandato messaggi indiretti, per caratteristiche sarebbe il naturale sostituto di Lautaro.