Ajax, Farioli: «Sfidiamo una squadra di livello»

L’allenatore dell’Ajax ha parlato prima della sfida contro la Real Sociedad. Ecco le sue dichiarazioni

Francesco Farioli, tecnico dell’Ajax, si prepara per la sfida di Europa League contro la Real Sociedad in trasferta. Queste le parole dell’allenatore italiano ex Nizza nella conferenza stampa di rito.

WEGHORST – «Wout sta affrontando l’influenza. Per questo motivo abbiamo indossato le mascherine durante il viaggio di oggi. L’ho richiesto come misura precauzionale extra. Stiamo facendo tutto il possibile per evitare che altri giocatori si ammalino»

REAL SOCIEDAD – «Sono cresciuti molto negli ultimi anni. Ora sono costantemente in competizione per un posto tra le prime quattro in Spagna, il che merita rispetto e attenzione. Il legame tra il loro allenatore, i giocatori e il club è molto forte»

ZUBIMENDI – «È un giocatore molto abile che prende decisioni eccellenti con precisione. Neutralizzarlo sarà uno degli aspetti chiave domani quando saremo senza palla. Vedrete cosa abbiamo pianificato per contrastarlo»

AJAX – «Le prime quattro partite sono andate molto bene per noi. Ora siamo contro un avversario molto rispettato, una squadra di alto livello, e dobbiamo fare tutto il possibile per prepararci al meglio. Non credo affatto che siamo in una posizione comoda. In Champions League, si vede quanto velocemente le squadre possano scivolare giù in classifica»