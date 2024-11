Ajax, Farioli: «Contro il PSV dobbiamo fare questa partita»

L’allenatore italiano dell’Ajax è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il PSV di campionato

Francesco Farioli, allenatore dell’Ajax, ha il difficile compito di affrontare la capolista dell’Eredivisie ovvero il PSV Eindhoven, avversaria europea della Juventus con cui ha perso 3-0. Queste la parole del tecnico italiano in conferenza stampa:

PARTITA – «Loro segnano quasi sempre, e in buon numero. Possono farlo da diverse posizioni, il che dice molto. Possono eccellere in situazioni di uno contro uno, ma anche con i cross o sulle fasce. Sono bravi con la palla e si riorganizzano bene quando perdono il possesso. È difficile dire esattamente come fermarli»

PSV – «Giocare contro una squadra del genere richiede di puntare sui piccoli dettagli per fare la differenza. È insolito giocare forse le nostre due partite più importanti di seguito. Sappiamo che siamo in buona forma dopo mercoledì, ma la partita contro il PSV si avvicina. Faremo tutto il possibile e giocheremo a modo nostro. In casa, di fronte ai nostri tifosi, vogliamo dare il massimo. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa ci venga incontro. L’atmosfera sarà davvero qualcosa di speciale»

FAVORITA – «Penso che sia il PSV. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto la coppa di lega la scorsa stagione con un ampio margine e ora sta facendo molto bene di nuovo. Ma questo non significa che possiamo prevedere il risultato finale di sabato»

BOSZ – «Questo è un allenatore che ha avuto un impatto anche qui e ho solo rispetto per lui. È un allenatore che lascia la sua squadra giocare come sa fare meglio. Sono molto forti in attacco. Hanno segnato così tanti gol da quando è lì e ne hanno subiti pochi. Sono solidissimi e sanno esattamente cosa fare in ogni momento. Tutto il merito va a lui»