Ajax-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Ajax-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Alla ‘Johan Cruijff ArenA‘ di Amsterdam, i biancorossi di Erik ten Hag sfidano la squadra di Massimiliano Allegri nel primo atto dei quarti di finale della competizione. Gli olandesi arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Real Madrid agli ottavi; i bianconeri hanno invece avuto la meglio nella doppia sfida con l’Atletico Madrid. Nelle dodici sfide ufficiali tra le due squadre, 8 vittorie italiane, 2 pareggi e 2 successi olandesi. Tra queste, la finale di Coppa dei Campioni del 1973 vinta dall’Ajax sulla Juventus per 1-0 a Belgrado, e quella della Champions League del 1996 vinta dai bianconeri a Roma ai calci di rigore. La sfida di ritorno, che sancirà la qualificata alle semifinali di Champions, è in programma martedì 16 aprile alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino.

Al 45’pt Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri! Cross magnifico di Joao Cancelo per il connazionale che si tuffa nel cuore dell’area di rigore colpendo di testa: portiere battuto e 1-0 Juventus alla Cruijff Arena!

Al 1′ st Cancelo perde un pallone in maniera superficiale e permette a Neres di attaccare il cuore dell’area di rigore, dove esplode un destro a giro che non lascia scampo a Szczesny e alla Juve. Parità ristabilita!