Superlega, Al-Khelaifi: «Ci siamo affidati a Ceferin per opporci al golpe»

Superlega: torna a parlare Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, in occasione della presentazione del report annuale dell’ECA

In occasione della presentazione del report annuale dell'ECA (European Club Association), il presidente dell'associazione e presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è tornato a parlare anche di Superlega. Ecco le parole riportate da Calcio e Finanza:

SUPERLEGA – «Non starò molto a parlare del 18 aprile e di una “Superlega non così super” perché non mi piace soffermarmi su favole e fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti: per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi. Ci siamo affidati alla risolutezza e alla forza del presidente Ceferin, che si è opposto al golpe di mezzanotte e le persone con la memoria corta dovrebbero ricordare che questo è esattamente ciò che è stato».

