Alaba: «Bacio alla maglia del Real Madrid? Non significa nulla...»

Il difensore del Real Madrid David Alaba ha parlato del bacio alla maglia dei Blancos dopo una vita al Bayern Monaco

David Alaba, neo difensore del Real Madrid, in una intervista al podcast Bayern Inside ha parlato del bacio alla maglia dei Blancos che ha fatto uno strano effetto ai suoi vecchi tifosi bavaresi.

«Il bacio allo stemma del Real? Non significa che non amo più il Bayern Monaco. È stato solo un giorno molto speciale per me. Era l’inizio di una nuova esperienza, ma non volevo assolutamente provocare i tifosi del Bayern. Lì ho trascorso tredici anni meravigliosi. Sarò sempre grato ai tifosi e al club per avermi dato l’opportunità di crescere come persona e come giocatore. Monaco è diventata la mia seconda casa. Non volevo ferire i sentimenti di nessuno. Madrid non può essere paragonata a Monaco. È diventata la mia seconda casa e la terrò sempre nel mio cuore».