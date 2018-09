L’ex giocatore del Milan, Demetrio Albertini, sprona l’ambiente rossonero a ricreare una mentalità vincente attraverso obiettivi importanti

Col Milan, tra gli anni ’80 e ’90 ha vinto tutto. Oggi, l’ex centrocampista Demetrio Albertini invita l’ambiente rossonero a ricreare quella mentalità vincente durata tanti anni. L’ex giocatore, intervistato da Sky Sport, esorta società e giocatori a un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni: «La mentalità viene costruita dalla società, l’allenatore e i giocatori insieme. Ci si pongono obiettivi importanti, non pensando solo a ciò che si sta costruendo, ma provando a vincere».

Albertini ha poi proseguito: «Io ho giocato in un Milan vincente dove l’entusiasmo era contagioso. Per ricrearlo serve tempo. I campioni sono fondamentali per creare una mentalità vincente, con la presunzione di poter ambire a traguardi massimi come la Champions League e lo Scudetto. Se ci si accontenta, alla fine, si resta sotto. L’ambizione deve far parte di tutti, dai più giovani ai meno giovani, dai club alla Nazionale».