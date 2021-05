Albiol: «Villareal l’emozione più grande. Vi dico la mia delusione al Napoli»

Il difensore del Villareal ed ex Napoli Raul Albiol ha rilasciato un’intervista dove parla della vittoria in Europa League e del suo passato

Il centrale difensivo del Villareal fresco vincitore dell’Europa League Raul Albiol ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

VITTORIA – «Forse è l’emozione più grande perchè il Villareal non aveva mai vinto nulla. Bellissimo far parte di questo sogno e di questa storia»

RIMPIANTO – «Lo scudetto con il Napoli è la più grande delusione della mia carriera, lo meritavamo. Vedere l’Inter vincere con gli stessi punti fa ancora più male»

TIFO PARTENOPEO – «Tantissima gente tifava per me e il Villareal nonostante ci fosse Cavani. Non so come ricambiare tanto amore»

NAPOLI – «Ho un grande amore per Napoli, per come mi hanno trattato le persone, i compagni e il presidente. Grazie a loro sono cresciuto e migliorato. De Laurentiis è troppo intelligente»

RITORNO – «Mi fa piacere ma penso sia difficile, la mia è stata una scelta di vita. Se non fosse stato per il Villareal sarei ancora al Napoli. Tifo per i partenopei, sono triste non sia andato in Champions»

SPALLETTI – «Un grande nome a livello mondiale, il presidente sempre bravo a scegliere i tecnici»

INSIGNE – «Un giocatore di altissimo livello, un onore per il Napoli averlo. Lorenzo è napoletano, è il capitano ed è felice a casa sua devono rinnovargli assolutamente il contratto»

FORMA – «Curo ogni cosa per stare bene: il riposo, l’alimentazione e gli allenamenti. Grazie a Dio quest’anno non ho avuto infortuni»