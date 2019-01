Quest’oggi la presentazione dell’Album Calciatori Panini. Tante le novità per l’edizione dell’album di figurine 2018/2019

Celo…celo…manca! In un mondo sempre più sopraffatto dal digitale, resistono ancora alcune antiche passioni. Tutti a sfogliare qualcosa di digitale ma resta ancora il gusto di avere tra le mani l’Album Calciatori Panini. E’ stato presentato quest’oggi, presso la sede di via Rosellini della Lega Serie A e Serie B, il nuovo Album Panini dedicato alla stagione 2018/2019, l’edizione numero 58. Immancabile anche quest’anno l’album Panini. La copertina è stata dedicata a 20 campioni della Serie A. Spazio ai grandi calciatori del nostro campionato: da Cristiano Ronaldo a Mauro Icardi, da Edin Dzeko a Gonzalo Higuain passando per Lorenzo Insigne e Kevin Prince Boateng.

Appuntamento importante dunque quest’oggi: presenti, insieme ad Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini, anche il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e il direttore generale Stefano Pedrelli in rappresentanza della Lega di B. Tantissime le novità presentate quest’oggi e presenti nel nuovo album, che sarà composto da 734 figurine, con aggiornamenti nel corso del campionato. Dunque confermata la sezione ‘film del campionato’, all’interno è stata inserita anche una sezione dedicata al calciomercato, in collaborazione con Sky, dove sarà possibile attaccare le figurine dei calciatori che cambiano squadra a gennaio (sono già disponibili i vari Muriel, Soriano e Sansone).

Confermata anche la sezione per il campionato femminile, sarà presente anche una sezione dedicata al Mondiale Femminile che vedrà la Nazionale azzurra tra le protagoniste in Francia (ritorno delle azzurre dopo 20 anni). Presente una sezione dedicata alla Nazionale Under 21, che in estate sarà impegnata nell’Europeo di categoria che si giocherà in Italia. Presenti anche gli altri campionati, la B, la C e la D. All’evento erano presenti anche Lorenzo Minotti, Francesco Toldo e Alberto Brignoli, quest’ultimo ha posato per la gigantografia dopo il gol di testa realizzato contro il Milan nella passata stagione.