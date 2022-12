Alderweireld (Belgio): «Difficile combattere contro le critiche»

Toby Alderweireld, difensore del Belgio, ha parlato ai media al termine della sfida contro la Croazia al Mondiale

Toby Alderweireld si è presentato ai media dopo Croazia-Belgio 0-0 e si è commosso: «Jan Vertonghen e io siamo stati pesantemente criticati ultimamente. Abbiamo dimostrato quanto valiamo davvero contro la Croazia. Combattere contro le critiche è costato energia. Non so ancora se continuerò in nazionale, per 15 anni ho dato tutto. Adesso deve riflettere, ne parlerò con la mia famiglia prima di prendere una decisione».