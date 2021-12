Juventus, Allegri: «Bisogna migliorare sotto porta»

Le parole di Massimiliano Allegri al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Genoa, nel posticipo della domenica

Le parole di Allegri a DAZN al termine della sfida contro il Genoa. Bianconeri vittoriosi per 2-0. Ecco le sue parole:

MORATA – «Non avevo deciso di sostituirlo, aveva preso l’ammonizione e continuava, allora ho preferito toglierlo. Ma oggi ha fatto bene, è stato bello vederlo giocare come tutta la squadra».

OCCASIONI SPRECATE – «Abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione come percentuale occasioni fatte e non sfruttate. Da lì bisogna per forza migliorare. Mi sono divertito come a Salerno, anche a Sassuolo ma abbiamo perso. Come percentuale realizzativa possiamo solo migliorare e questo e un buon segnale».

BENTANCUR – «Insieme a Locatelli fanno quantità e qualità. Rodrigo è più di quantità, lui deve migliorare nella visione periferica del gioco. Un centrocampista deve essere completo sia sul corto sia sul lungo per innescare le punte. Oggi pur sbagliando sono stati bravi, soprattutto Rodrigo, a mettere in moto Morata e Kean».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

ALLEGRI A JUVE TV