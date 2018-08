Massimiliano Allegri ha parlato del suo accostamento al Real Madrid e dei motivi del suo rifiuto. Poi, le riflessioni sul suo corso alla Juventus

Massimiliano Allegri, in attesa di riniziare la stagione ufficiale con la Juventus, ha ricordato il suo accostamento alla panchina del Real Madrid. Il tecnico livornese, parlando di quella possibilità, ha dichiarato: «Essere accostato ad una società come il Real mi ha riempito di orgoglio, ma ho detto di no perchè avevo preso un impegno col presidente Andrea Agnelli. Quindi, i motivi del rifiuto sono stati il massimo rispetto per la Juve e il mantenimento della parola» le sue dichiarazioni alla rivista Stile Mese.

Allegri ha poi proseguito sul suo corso in bianconero: «Io una bandiera come Del Piero o Buffon? Assolutamente no, non voglio essere equiparato a loro. Si parla di giocatori che hanno scritto la storia di questa squadra, mentre io sono qui da quattro anni».