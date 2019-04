Poco probabile l’esonero di Massimiliano Allegri dalla Juventus a fine stagione: i bianconeri lavorano anzi per il rinnovo, ma il tecnico chiede due garanzie per firmare

Nei prossimi giorni Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si incontreranno per pianificare il futuro: al momento sembrano davvero poche le possibilità che l’allenatore toscano, reduce dall’eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax, saluti la Juventus per approdare altrove (su di lui da qualche giorno anche l’Inter). Molto più consistente invece l’eventualità che Allegri non solo resti in bianconero, ma rinnovi anche il proprio contratto in scadenza al termine della prossima stagione (2020). In proposito oggi La Gazzetta dello Sport pone in risalto due condizioni fondamentali affinché l’allenatore juventino possa in tempi ragionevolmente brevi mettere nero su bianco il prolungamento: da una parte garanzie su acquisti mirati nella prossima sessione di mercato per rinforzare ulteriormente la squadra e puntare alla Champions, dall’altra un aumento ulteriore dell’ingaggio attuale (quasi 8 milioni di euro l’anno) che lo avvicini ai big europei come Pep Guardiola.

C’è però anche un’altra ipotesi che potrebbe prendere corpo in luogo di quelle di un rinnovo o di un addio, ovvero che Allegri resti ancora alla Juve senza però firmare un nuovo contratto: non sarebbe nemmeno la prima volta per lui, considerato che già nel 2013 rimase al Milan in scadenza salvo poi essere esonerato a stagione in corso.