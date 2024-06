Allegri torna al Gabbione di Livorno, immagini già virali - VIDEO

Le immagini di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, durante una partita al Gabbione di Livorno

Dopo la fine del suo rapporto con la Juventus, Massimiliano Allegri è tornato nella sua Livorno per rilassarsi e ricaricarsi in vista di una nuova possibile esperienza in panchina. L’allenatore ne sta approfittando anche per divertirsi all’ormai celebre Gabbione.

🚨#Allegri torna al Gabbione di Livorno



[Ig: livornogramm] pic.twitter.com/coDDFvtW9K — Juventus Top News (@JuventusTopNews) June 22, 2024

Le immagini, diffuse sui social dalla pagina livornogramm, sono immediatamente diventate virali e hanno scatenato l’ironia dei tifosi.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24