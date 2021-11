Allegri: «Corto muso ha vinto sul sarrismo? Io mi diverto, quando lo capirete sarà tardi»

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro la Lazio: le sue parole

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo Lazio-Juve.

ANALISI – «L’unico rigore che ho visto in vita mia è quello che ho fatto tirare a Barzagli in Coppa Italia (ride ndr). La squadra ha fatto una bella partita, anche se abbiamo avuto tante occasioni per fare gol e non le abbiamo sfruttate. Nella scelta decisiva siamo un po’ frettolosi. Kulusevski deve andare nella bandierina e tenta il dribbling… Prendere gol non è bello, un minuto dopo mettono una palla in area e succede casino».

MANCA UN CENTRAVANTI – «Abbiamo fatto tanti tiri, abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo concesso nulla. Abbiamo fatto una buona partita contro un’ottima Lazio, gestendo bene la palla. Le squadre di Sarri fanno bene lo sappiamo, e noi abbiamo avuto pazienza nella gestione».

CORTO MUSO VINTO CON IL SARRISMO – «Io mi diverto, quando lo capirete sarà troppo tardi. Se voi vi divertite io racconto le cose al contrario di cosa penso. Oggi era Lazio Juve, non sarrismo contro corto muso. Ci sono anche gli avversari, il calcio è strategia. C’è un momento devi tenere palla e un momento in cui devi andare. La partita non è scritta su un protocollo».