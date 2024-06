Allegri Italia, possibile il suo arrivo sulla panchina azzurra? Ecco cosa filtra

Allegri sulla panchina dell’Italia? L’ex tecnico della Juve potrebbe essere uno dei candidati se saltasse Luciano Spalletti

Come riportato da Goal, ci sarebbe anche il nome di Massimiliano Allegri tra quelli dei possibili sostituti qualora in Federazione si decidesse di terminare subito il rapporto con Luciano Spalletti e trovare un nuovo tecnico per l’Italia. Max è in cerca di una panchina dopo l’addio alla Juve e sarebbe certamente tentato dalla possibilità di diventare CT.

Le ultime tre annate personali non sono state esaltanti, ma il tecnico ha dimostrato a più riprese di saper fare di necessità virtù, adeguandosi ai giocatori che aveva a disposizione. Il vero grande nodo sarebbe l’ingaggio, decisamente fuori portata per le casse federali.