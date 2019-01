Allegri sulla Supercoppa: «Non esistono i punti di differenza del campionato»

Arrivano dichiarazioni importanti da parte di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, prima della Supercoppa

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a J Tv, prima della gara di Supercoppa italiana in programma domani a Gedda. I bianconeri sfideranno il Milan e secondo il tecnico: «Sarà una grande notte e una grande partita. Noi cercheremo di vincere per portare a casa la Coppa perché ne abbiamo perse 2 ai rigori e un’altra l’abbiamo persa al 95′ contro la Lazio. Domani sarà una bella partita tra due squadre storiche che si affronteranno per portare a casa il trofeo. In una partita secca i punti di differenza che ci sono in campionato non esistono e per noi sarà un bel test».

Prosegue Massimiliano Allegri: «Formazione? Ci sarà qualcuno che a Bologna non ha giocato. Bernardeschi e Douglas Costa stanno ritrovando la condizione fisica e mentale, Khedira sta tornando il giocatore che sappiamo essere e in questa prima parte è stato condizionato dagli infortuni. Anche Spinazzola ha fatto una bella partita a Bologna, stiamo lavorando tanto per questo finale di stagione. Ora non ci sono partite di ritorno ma solo da dentro o fuori. Il Milan vorrà batterci perché battere la Juve in questo momento vorrebbe dire crescere in autostima e portare a casa un trofeo. Per vincere dovremo fare una grande partita».