Il litigio tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani arriva alla fine di una serie di provocazioni cominciate oltre un anno fa proprio al termine di un altro Inter-Juventus: ecco i precedenti

La lite andata in scena ieri sera nel post-partita di Inter-Juventus tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani è soltanto l’ultimo episodio di una faida che va avanti ormai da circa un anno. Pure ieri l’ex giocatore nerazzurro, oggi opinionista di Sky Sport, non ha rinunciato a mandare un’altra frecciata clamorosa al tecnico bianconero dopo che quest’ultimo aveva lasciato in malo modo la postazione per le interviste togliendosi l’auricolare. «Allegri stasera in pratica mi ha detto che questo finale di stagione è molto avvincente e che ci sono partite non scontate. Poi mi ha detto che i microfoni si tolgono quando le conversazioni sono finite», le parole di Adani in riferimento evidentemente al gesto dell’allenatore juventino pochi minuti prima.

Proprio un anno fa, al termine di un altro Inter-Juve, Allegri aveva già replicato ad Adani ai microfoni di Sky parlando dell’eccessiva esasperazione tattica delle critiche che gli erano state rivolte in quel frangente: «Il calcio è diventato troppo teorico, io sento parlare di schemi, ma quanto contano? Nel basket in pochi secondi ci sono gli schemi? Hai tre secondi per pensare, ma la palla la danno alla fine a quelli più bravi per tirare. Voi pensate che in un campo di calcio con i piedi e i contrasti vincono gli schemi? Questo è il male del calcio italiano. Non rendete complicato il calcio. Continuate con la vostra teoria che fate bene, bravi». Secca era stata la replica di Adani: «Col basket Allegri ha usato l’esempio sbagliato. Nel basket ci sono i time-out per gli schemi anche a pochi secondi dalla fine. Senza schemi con la tecnica palleggi al circo e fai il giocoliere, ci sono uscite provate, ci sono gli uno contro uno… Nel basket vinci per gli schemi».

Circa due settimane fa poi, poco dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell’Ajax, l’opinionista di Sky Sport ci era andato giù pesante con l’allenatore bianconero: «Vi chiedo, la Juventus in queste partite si è meritata Cristiano Ronaldo? Non puoi parlare dei giocatori infortunati in un confronto con l’Ajax… Hai fatto tre tiri in centoottanta minuti. Quest’anno la Juventus in Champions League ha perso quattro partite sulle dieci che ha giocato». Proprio queste ultime parole sarebbero stata la miccia che ieri avrebbe portato alla reazione piccata di Allegri.