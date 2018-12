Allegri a Sky: «Napoli e Inter meritavano gli ottavi, ecco come sta Cuadrado»

Max Allegri fa il punto sull’infortunio di Cuadrado in Young Boys-Juventus, le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juventus in Champions League: «Primo posto e passaggio del turno erano i due obiettivi per la Champions in questa metà stagione. Perdere non fa mai bene, ma abbiamo perso nelle due gare meno ‘dolorose’ diciamo così. Il campo non ha inciso, non siamo stati bravi nelle nostre occasioni da gol. Lo Young Boys ha fatto una bella partita, noi siamo stati imprecisi. Cuadrado? Valuteremo domani, ha preso un colpo al ginocchio ma aveva già un mezzo fastidio nella giornata di ieri».

Allegri commenta il passaggio del turno come prima, mentre tra le seconde classificate ci sono Tottenham, Atletico Madrid e Liverpool. Urna da evitare?: «Son tre belle squadre, se ci capita una di queste tre sarà un grande ottavo di finale. Inter e Napoli eliminate? Sarebbe stato bello portarne quattro agli ottavi di Champions per il calcio italiano e perché lo meritavano, guardiamo in positivo e magari saranno protagoniste in Europa League. Abbiamo recuperato Emre Can per il derby, non ci sarà Bentancur, vedremo invece per Cuadrado».