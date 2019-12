Allegri sparge indizi sul futuro: «Tornerò a giugno, sto prendendo lezioni d’inglese»

Massimiliano Allegri torna a parlare del suo futuro e lo fa ai microfoni di ESPN. L’ex tecnico della Juve ha dato indicazioni su quale sarà la sua prossima panchina che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere in Inghilterra.

«Tornerò il prossimo giugno. Non tornerò ad allenare nessun club prima della prossima stagione ma sì, sto prendendo lezioni d’inglese qui a Milano. Il prossimo anno sarà importante per me. La scelta che dovrò fare sarà fondamentale, devo essere preparato. Dopo 5 anni alla Juve e un anno fuori dal calcio, non voglio tornare in panchina e fare male»

Massimiliano Allegri: "I'll be back on next June. I won't join any club before next season. But yes, I am taking English lessons here in Milan…", he told ESPN. 🇮🇹

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2019