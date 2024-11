Allegri torna in panchina? Galeone: «Ecco come l’ho sentito l’ultima volta; Roma? Ci va solo per i cavalli»

Massimiliano Allegri pronto a tornare su una panchina? Le parole del suo maestro, Giovanni Galeone, su questa possibilità

Galeone ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss per analizzare la possibilità di rivedere l’ex Juve nuovamente in panchina in Serie A.

PAROLE – «Quest’anno ebbi modo di dire a Gasperini che avrebbe vinto lo scudetto, vincere due campionati di fila è difficilissimo e sarà così anche per l’Inter. Conte deve ricostruire e lo sa, ero convinto che il Napoli avrebbe fatto benissimo contro il Milan, a livello di gioco però deve migliorare molto. Secondo me Antonio Conte è riuscito a trasmettere la sua idea di calcio non più del 40%, poi ha cambiato in corsa anche il suo credo tattico. Ora gioca con 4 dietro quindi deve ancora lavorarci. Allegri a Roma? Ci va solo per i cavalli, non è neanche una squadra per lui. La scorsa settimana l’ho anche sentito meno voglioso di ricominciare. L’Atalanta è una squadra tosta e si potevano prevedere le difficoltà del Napoli».