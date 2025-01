Allenamento Atalanta, novità importanti sulle condizioni di Cuadrado e Scamacca. Le ultime da Zingonia - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, novità importanti per quanto concerne Cuadrado e Scamacca in vista della sfida con lo Sturm Graz. Ecco le ultime da Zingonia

Smaltita la sconfitta contro il Napoli, è tempo per l’Atalanta di continuare gli allenamenti: con novità importanti per quanto riguarda gli infortuni.

Miglioramenti per Cuadrado che oggi si è allenato individualmente in campo insieme a Scamacca. Terapie per Kossounou. Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco nel match contro il Napoli; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato ieri sera con un buon minutaggio