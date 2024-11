Allenamento Bologna, due giocatori fermi ai box dopo la sconfitta in Champions. Il comunicato ufficiale

Allenamento Bologna, due giocatori fermi ai box in vista della gara contro il Venezia. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE della squadra rossoblu

Giornata di lavoro per il Bologna dopo la sconfitta contro il Lille. Ecco il comunicato ufficiale sull’allenamento dei rossoblu sul lavoro di due pedine rimaste ad oggi ferme ai box.

IL COMUNICATO – A due giorni dalla partita con il Venezia la squadra ha ripreso gli allenamenti: scarico in palestra per i più impiegati ieri, esercitazioni d’attacco per gli altri. Seduta differenziata per Oussama El Azzouzi e Michel Aebischer.