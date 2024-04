Allenamento Juve, il punto su Szczesny e Miretti per il Cagliari

Allenamento Juve, ecco le condizioni attuali di Szczesny e Miretti in vista della contro il Cagliari. Le ultime dalla Continassa

La Juve prosegue la preparazione in vista della gara contro il Cagliari. Oggi, si è rivisto Wojciech Szczesny che però ha svolto un lavoro personalizzato. Anche Fabio Miretti non è sceso in campo riscontrando un fastidio all’alluce.

Arek Milik si è allenato parzialmente in gruppo, Moise Kean ha lavorato a parte dopo il fastidio al ginocchio accusato ieri.