Allenamento Lecce, novità sul fronte infortuni: quattro giocatori pronti a recuperare? - Calcio News 24

Allenamento Lecce, novità importanti in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e l’intero programma dei pugliesi di Giampaolo

Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono delle novità su alcuni giocatori.

LA SITUAZIONE

La preparazione dei giallorossi in vista della 21ª giornata della Serie A Enilive è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento mattutina al Via del Mare. Banda, Berisha, Gallo e Gaspar sono stati impegnati in un lavoro personalizzato mentre Rafia ha svolto terapie. Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Cagliari, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle ore 15:00.