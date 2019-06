Sarri è vicinissimo alla Juventus: non solo Lampard per la panchina del Chelsea. Ecco chi è l’altro candidato

Sorpresa in casa Chelsea: per il dopo Sarri, pronto a sposare la causa della Juventus, ci sarebbe Javi Gracia.

Il quotidiano spagnolo Marca sottolinea come l’attuale tecnico del Watford sia in cima alle preferenze dei Blues per rilevare la panchina. Sarà sfida aperta con Frank Lampard, altro candidato per il ruolo di tecnico del Chelsea, che però gode delle grazie dei tifosi.