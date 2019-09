Allenatori italiani all’estero: il punto sulle gare dei tecnici oltre confine

Allenatori italiani all’estero: ecco il punto sulla gare del fine settimana in cui sono stati coinvolti i tecnici fuori dal Bel Paese

La grande tradizione di allenatori italiani all’estero prosegue ininterrotta. In questo fine settimana molto di loro sono stati impegnati nei rispettivi campionati. Fabio Cannavaro esce sconfitto col suo Guangzhou nella sfida col Jiansu Suning, ma mantiene sempre la testa della classifica. Giovanni Tedesco con il suo Gzira, a Malta, ottiene il terzo pareggio in altrettante gare.

In Albania sconfitta in trasferta per il Partizani di Franco Lerda, sorride invece Angelo Alessio con il suo Kilmarnock che vince la sua seconda gara consecutiva, battendo in casa per 2-0 l’Hibernian. Periodo amaro per Stramaccioni: perde per 1-0 contro l’Alluminium Arak ed è ricerca della sua prima vittoria con 1 punto in 5 gare.