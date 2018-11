Altalena Lasagna: titolare in Nazionale, in panchina in Udinese-Roma

Decisione a sorpresa del tecnico dell’Udinese Nicola: Lasagna, che aveva giocato titolare in Nazionale, partirà dalla panchina con la Roma.

Novità importante nell’undici titolare dell’Udinese scelto dal nuovo allenatore dei friulani Davide Nicola per l’anticipo di campionato contro la Roma. Fuori a sorpresa l’attaccante Kevin Lasagna, che appena martedì scorso aveva giocato titolare con la Nazionale azzurra di Roberto Mancini nell’amichevole con gli Stati Uniti. Al suo posto nel ruolo di prima punta nel 3-5-1-1 giocherà l’argentino Pussetto.

Prima del suo rientro dall’impegno in Nazionale, Nicola aveva mandato un messaggio al suo attaccante, criticato in settimana per la sua prestazione non convincente in maglia azzurra: «Lasagna deve stare sereno e tranquillo. Chi fa il nostro lavoro sa che la critica è dietro l’angolo. Sta a noi riconoscere le critiche costruttive da quelle manipolative. Devi essere consapevole di chi sei, cosa hai e cosa ti manca. Lasagna è uno che si impegna, è arrivato in Nazionale», aveva affermato il nuovo tecnico bianconero su di lui.

Ora però la scelta di mandarlo in panchina contro i giallorossi: una decisione presa perché l’attaccante era stanco dopo le fatiche azzurre o un segnale chiaro dato alla squadra che nessuno ha il posto garantito e deve guadagnarselo con le prestazioni sul campo?

La formazione dell’Udinese per la gara contro la Roma:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Stryger-Larsen; De Paul; Pussetto.

UDINESE-ROMA, DI FRANCESCO: «FUORI MANOLAS E DI FRANCESCO»