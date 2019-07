Amichevole Lugano-Inter, il Var annulla un gol a De Vrij 

Nel corso dell’amichevole tra Lugano e Inter, il Var ha annullato un gol al difensore nerazzurro, Stefan De Vrij

Al 36’ del primo tempo dell’amichevole tra Lugano e Inter, il Var si è preso protagonista annullando il possibile raddoppio dei nerazzurri.

Sugli sviluppi di un corner, il numero 6 dell’Inter, Stefan De Vrij ha trovato il gol del 2-0 battendo Baumann con il piatto, ma l’arbitro ha annullato tutto per fuorigioco dopo on field review. Si tratta di una delle prime volte in cui il Var è intervenuto nel corso di un match amichevole.