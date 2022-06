Amichevoli estive 2022: gli impegni delle squadre di Serie A

Il precampionato delle 20 squadre di Serie A: ritiri, date, partite e risultati. Amichevoli estive 2022

Le 20 squadre di Serie A finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2022: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il 13-14 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione in amichevoli estive con avversarie italiane ed estere.

Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il quadro completo delle amichevoli estive 2022 programmate dalle 20 squadre di Serie A con i rispettivi risultati e dove vederle in tv e streaming.

ATALANTA – BOLOGNA – CREMONESE – EMPOLI – FIORENTINA – INTER – JUVENTUS – LAZIO – LECCE – MILAN – MONZA – NAPOLI – ROMA – SALERNITANA – SAMPDORIA – SASSUOLO – SPEZIA – TORINO – UDINESE – VERONA