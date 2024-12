Amorim promuove Zirkzee: «Ha fatto un ottimo lavoro, fa bene alla sua sicurezza»

Le parole di Ruben Amorim, tecnico del Manchester United su Joshua Zirkzee dopo la doppietta dell’olandese, che piace alla Juve per gennaio

Ruben Amorim ha parlato ai Sky Sports dopo la vittoria del Manchester United contro l’Everton, dove c’è anche la firma di Zirkzee, autore di una doppietta: ecco le sue parole sulla prestazione dell’attaccante che piace alla Juve.

«Il gol è tutto per il giocatore. Ha fatto un ottimo lavoro. È positivo per la sua sicurezza. Avevamo un’idea, ma non è perché l’ho scelto che ho avuto ragione: avevamo bisogno di gambe fresche. I giocatori ci stanno aiutando molto, congratulazioni a loro».