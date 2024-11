Amorim ha già conquistato lo United: poker al City in Champions League (e intanto si ragiona sul futuro di Old Trafford): le prime pagine inglesi

Le prime pagine inglesi: Amorim batte il Manchester City in e fa impazzire i tifosi dello United, che sognano anche Gyokeres, mentre si ragiona sul futuro di Old Trafford

Lo Sporting Club strapazza il Manchester City e Ruben Amorim lascia con una vittoria i suoi vecchi tifosi per prepararsi a sbarcare a Manchester, dove la parte rossa della città dopo ieri sera è già innamorata di lui.

Le prime pagine dei giornali inglesi battono molto su questa prima sfida tra il tecnico portoghese e Guardiola, che fa ben sperare i Red Devils. L’altro scontro della serata era quello tutto scandinavo tra tra Gyokeres e Haaland e anche in questo caso il risultato è netto: tripletta dello svedese, rigore sbagliato dal norvegese e il duello potrebbe ripresentarsi anche in Premier visto che, come riportato dal Sun, Gyokeres potrebbe essere il nuovo rinforzo per l’attacco dello United.

Infine, sempre parlando di United, il Daily Mail riporta che un sondaggio fatto tra i tifosi dei Red Devils, la maggioranza di loro vorrebbe l’abbattimento del vecchio Old Trafford per la costruzione di un nuovo impianto al fianco del vecchio. Il 52% dei votanti si è detta favorevole, il 31% preferirebbe una ristrutturazione dell’impianto esistente e gli indecisi sono al 17%. Curiosamente, chi vorrebbe un nuovo impianto sono i tifosi più anziani, mentre i giovani tifosi preferirebbero la ristrutturazione.