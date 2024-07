Amrabat Manchester United: il dubbio sul suo futuro, cosa filtra?

Amrabat Manchester United, i dubbi sul suo futuro: la decisione dei Red Devils sul riscatto dalla Fiorentina o meno

Giorni decisivi per di Amrabat, il cui futuro è ancora in bilico. In tal senso è attesa la decisione del Manchester United.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club inglese sta pianificando di prendere una decisione la prossima settimana. C’è ancora la possibilità di riscattare Amrabat ma la decisione interna verrà presa presto, la prossima settimana. Amrabat, pensa di lasciare la Fiorentina e aspetta il Manchester United.