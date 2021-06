Ancelotti: «Opportunità inaspettata ma giusta per me, ho pieno rispetto per l’Everton»

Carlo Ancelotti ha parlato al sito ufficiale dell’Everton dopo aver firmato con il Real Madrid. Le sue parole

«Vorrei ringraziare il Consiglio di amministrazione, i giocatori e gli Evertoniani per l’enorme supporto che mi hanno dato durante il mio periodo al Club.. Ho pieno rispetto per tutti coloro che fanno parte dell’Everton e spero che possano ottenere le entusiasmanti opportunità che hanno di fronte. Anche se mi è piaciuto stare all’Everton, mi è stata presentata un’opportunità inaspettata che credo sia la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento».