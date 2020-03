Ancelotti: «Mourinho uomo sincero. Allegri è uno corretto e concreto»

Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese con l’emergenza coronavirus:

«Ho seguito in televisione con attenzione la conferenza stampa del premier britannico. Mi pare che quassù non si siano ancora resi conto della gravità della situazione. La vita continua a scorrere con una certa regolarità. Eppure ho letto le dichiarazioni di uno dei consiglieri scientifici di Johnson, Patrick Vallance, secondo il quale il sessanta per cento dei britannici nel contrarre il Coronavirus svilupperà l’immunità di gregge».

SITUAZIONE – «In questo momento non riesco a scindere Carlo Ancelotti dal resto del mondo: penso a me stesso e penso agli altri. Il conto dei morti in Italia è terribile».

BILANCIO – «È una bella esperienza finora. Ho trovato dirigenti che hanno voglia di portare l’Everton tra le grandi del calcio inglese, uno spogliatoio perbene e uno staff che mi ha accolto benissimo».

KLOPP E MOURINHO – «Klopp ha costruito la squadra tassello dopo tassello. Hanno vinto la sesta Champions League e il Mondiale per club con estrema naturalezza. Hanno dominato in Premier. José è un personaggio di spessore, uno sincero. È così come lo vedi. Guardiola, con lui si scambiamo impressioni di calcio. Massimiliano Allegri, un uomo concreto e corretto. Tra noi c’è sintonia».