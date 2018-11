Ancelotti scherza: «Bernat non ha mai fatto un gol in vita sua. Felice per Buffon»

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo il pari interno contro il PSG. Ecco le sue dichiarazioni

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio interno contro il PSG. Ecco le sue parole: «Cosa ho detto ai miei all’intervallo? Abbiamo cercato di modificare l’atteggiamento, un po’ troppo prudente nel primo tempo. Nel secondo, soprattutto all’inizio, abbiamo messo più pressione sui centrali e le cose sono andate meglio. Per 20 minuti abbiamo fatto altissimo livello e nel finale lo abbiamo pagato e abbiamo cercato più di controllare che di offendere. Passaggio del turno? Non lo so. I risultati con il PSG sono positivi e abbiamo un piccolo vantaggio con loro ed è già importante. Dopo il sorteggio non ci aspettavamo di essere primi, ora si è messa di mezzo pure la Stella Rossa e più equilibrato di così…».

Prosegue Carlo Ancelotti: «E’ una vittoria importante, la prendo anch’io, ma era inaspettata soprattutto dopo la sconfitta a Parigi. Rigoristi? Insigne, Mertens, Milik. Insigne rigorista? Ha mostrato coraggio. Buffon lo conosceva ma anche Insigne conosceva Buffon. Sono stato contento di rivedere Gigi e si è fatto trovare in grande forma, come sempre. Ne ho rivisti tanti, da Thiago Silva, a Di Maria, a Bernat, tra l’altro i miei ex mi castigano sempre, Bernat non ha mai fatto un gol in vita sua (ride, ndr). La maggior parte delle partite l’abbiamo fatta pressando molto avanti. Farlo oggi significava portare avanti uno dei due esterni, aprire molto l’esterno con i terzini e questo lasciava spazio dove non volevamo perché era importante evitare i rifornimenti per Di Maria e Neymar, questo è stato il freno che ci ha condizionato nella prima parte. C’è da sudare fino alla fine, teniamo duro».