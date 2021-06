Ancelotti nuovo allenatore del Real Madrid: firmerà un triennale, manca solo l’ufficialità

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid: ci sono le conferme anche dalla Spagna, si attende a breve l’ufficialità

Come anticipato poche ore fa, Carlo Ancelotti sarà il nuovo tecnico del Real Madrid a partire dalle prossime ore. Sono arrivate le conferme anche dalla Spagna e dal quotidiano El Larguero, a breve l’ufficialità della trattativa. Come riporta Sky Sport in questi minuti il direttore sportivo del Real sta definendo gli ultimi dettagli burocratici con l’Everton.

Ancelotti torna ai blancos dopo l’esperienza dal 2013 al 2015 che aveva riportato la formazione spagnola sul tetto d’Europa con la vittoria della decima nella finale di Champions League con l’Atletico Madrid (era il 2014). Il tecnico italiano firmerà un triennale.