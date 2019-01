Il Milan pensa al riscatto di Higuain. La Juve potrebbe puntare su André Silva, attaccante in prestito al Siviglia ma di proprietà del Milan

Nuovi intrighi e nuovi affari di calciomercato tra Juventus e Milan? I due club, negli ultimi due anni, hanno chiuso diverse operazioni insieme: Bonucci ha sposato il progetto rossonero per poi tornare alla base, De Sciglio è passato dal Milan alla Juve, Caldara e Higuain hanno fatto il percorso inverso. La Juve ha ottimi rapporti con la nuova proprietà rossonera e questo potrebbe favorire nuovi affari anche a giugno. Il calciomercato estivo infatti potrebbe regalare nuove operazioni tra Juventus e Milan. Gonzalo Higuain è stato ceduto in prestito oneroso a 18 milioni con diritto di riscatto a 36 milioni. Il Milan nutre dei dubbi per il riscatto del Pipita ma potrebbe avere in mano la carta giusta per confermare l’argentino: André Silva.

Il centravanti portoghese, classe ’95, assistito da Jorge Mendes, potrebbe diventare una fondamentale pedina di scambio. L’attaccante in estate ha lasciato il Milan per firmare con il Siviglia con la formula del prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto a 39 milioni di euro. Il giocatore ha realizzato 8 gol in 16 presenze nella Liga e il Siviglia riflette sul da farsi. Il club andaluso vorrebbe riscattare il portoghese ma bisognerà trovare un’intesa anche con il giocatore. Jorge Mendes vorrebbe una squadra più ‘prestigiosa’ per il giovane bomber e gli ottimi rapporti con la Juventus potrebbero spingere Silva alla corte di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di www.calcionews24.com, il club bianconero potrebbe lasciar andare Dybala e Kean per puntare su Isco (o James Rodriguez) e André Silva con il Pipita Higuain pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Contatti in corso tra le parti in causa: al momento non c’è nulla di concreto ma André Silva è un’idea che stuzzica la fantasia bianconera.