Andrè Silva: «Non fingo di essere infortunato. Futuro? Al Milan»

Andrè Silva, attaccante del Siviglia in prestito dal Milan, ha parlato delle voci che vorrebbero dei falsi infortuni da parte sua e del futuro

L’esperienza di Andrè Silva al Siviglia era iniziata bene, ma negli ultimi mesi l’attaccante sta vivendo un periodo di crisi a causa di problemi al tendine rotuleo. I media non credono però alla versione del portoghese e raccontano di un giocatore che si allena bene ma che poi si tira indietro quando è il momento di giocare. A chiarire la situazione ci ha pensato proprio l’attaccante ai microfoni di A Bola, dove ha parlato anche del futuro.

INFORTUNIO – «Ovviamente non fingo di essere infortunato, ho la coscienza a posto. Certe insinuazioni mi rendono triste. Non tollero che mi venga puntato il dito contro e che si dica che non ho voglia di lavorare».

FUTURO – «Futuro? Sono un giocatore del Milan».