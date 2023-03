«Anni ’80, la storia della Roma avrebbe potuto essere diversa»

Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, ha parlato al Corriere dello Sport dell’imminente sfida dell’Olimpico

Il grande ex di Roma-Juventus è Zbigniew Boniek, che a Torino non amano per un po’ di interviste rilasciate nel dopo-carriera, mentre da giocatore godeva del sostegno di tutto il pubblico. Ha parlato della sua Roma con il Corriere dello Sport, quando ha buttato via un più che possibile tricolore con la sconfitta in casa contro il Lecce.

IL MANCATO SCUDETTO CON LA ROMA – «La società fu spinta verso un ridimensionamento. Perdemmo Cerezo, l’anno dopo Ancelotti. Sono convinto che se avessimo vinto quello scudetto la storia della Roma sarebbe stata diversa. Comunque, anche se vincemmo solo una Coppa Italia, è un triennio che resta nel mio cuore».

SMESSO DI ALLENARE – «Troppo stress. E nemmeno si guadagnava così tanto da giustificarlo. Volevo più tempo per me e la mia famiglia. Ma devo anche riconoscere che se la mia carriera di tecnico fosse cominciata meglio, forse avrei continuato».