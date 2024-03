Venezia, Antonelli: «Tanti no per Pohjanpalo. Problemi societari? Ci stiamo lavorando»

Antonelli, dirigente del Venezia, ha parlato a Tuttosport della stagione con i lagunari e della lotta per la promozione

MONZA O VENEZIA – «Bella domanda! Ma non posso dare una risposta perché noi non siamo ancora saliti. Diciamo che quel Monza era una squadra fortissima con una rosa stratosferica in ogni reparto e mi fa piacere che molti di quei giocatori stanno avendo successo anche in A, s’era seminato bene. Ma anche questo Venezia è forte e ha un allenatore fortissimo come Vanoli. Ma non abbiamo ancora completato l’opera».

RICHIESTE POHJANPALO – «Tanti no, specialmente all’inizio era molto richiesto, anche perché c’era una clausola sul suo contratto che un po’ ci “ricattava”. Col rinnovo abbiamo sistemato tutto, anche perché lui è contento di restare al Venezia e ha sposato in toto la causa».

PROBLEMI SOCIETARI – «Ci stiamo lavorando tantissimo, dobbiamo coinvolgere i nuovi soci, so esattamente cosa si sta facendo per sistemare tutto. Ma lascerò che ne parli lui. Intanto abbiamo onorato i pagamenti di tutte le scadenze, così che si possa pensare solo alla squadra».