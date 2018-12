Arabia Saudita-Egitto 2-1: risultato, sintesi, highlights e tabellino della gara del girone A dei Mondiali 2018

Terza ed ultima giornata della fase a gironi: Gruppo A, di fronte Arabia Saudita-Egitto in un match che non ha nulla da dire in termini di classifica, ma qualcosina in termini di orgoglio. Sia la selezione di Pizzi che quella di Cuper hanno raccolto due sconfitte nelle due gare del gruppo contro Uruguay e Russia e, a sorpresa, è stata la compagine saudita ad assicurarsi la vittoria in un finale thriller.

In contemporanea con Uruguay-Russia, la sfida è terminata 2-1: dopo il vantaggio di Salah, Al Faraj e Al Dawsari hanno ribaltato il risultato. E il match ha fatto registrare un record storico: il portiere egiziano El Hadary è stato schierato titolare da Hector Cuper a 45 anni di età, divenendo il calciatore più vecchio ad aver giocato una sfida ai Mondiali. Un record celebrato con un rigore parato nel primo tempo ad Al Muwallad.

Arabia Saudita-Egitto 2-1: il tabellino

Marcatori: pt 22′ Salah, 45′ Al Faraj; st 50′ Al Dawsari.

Arabia Saudita (4-5-1): Al-Mosailem; Al Burayk, M Hawsawi, Os Hawsawi, Al Shahrani; Bahbir (64′ Asiri), Al-Faraj, Otayf, Al Moghawi, Al Dawsari; Al Muwallad (80′ Al Shehri). Commissario tecnico: Pizzi.

Egitto (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Said (46′ Warda) Trezeguet; Mohsen (64′ Sobhi). Commissario tecnico: Cuper

Arbitro: Roldan.

Note: Ammoniti: Gabr.