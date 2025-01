Araujo Barcellona, il club cambia la clausola per l’ex obiettivo della Juventus: la cifra è incredibile!

Araujo Barcellona, il club spagnolo cambia la clausola per l’ex obiettivo della Juventus: la cifra è davvero incredibile!

L’ex obiettivo in difesa del mercato Juve, Ronald Araujo ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona che, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ha cambiato alcuni importanti dettagli contrattuali. Tra questi, ci sarebbe anche la clausola che è passata da 1 miliardo di euro a 65 milioni (cifra non lontana da quella che avrebbe offerto la Juventus per portarlo a Torino a gennaio) e che diventeranno 80 milioni nella prossima finestra di mercato estiva.

PAROLE – «La clausola di Ronald Araujo non è più da 1 miliardo di euro. Il rinnovo porta al Barça una clausola da 65 milioni in estate che crescerà fino a 80 nel prossimo mercato».